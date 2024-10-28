В Петах-Тикве мотоциклист сбил пожилую женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии

На улице Пинскер в Петах-Тикве мотоциклист сбил пожилую женщину. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавшая (примерно 80 лет) получила множественные травмы, в тяжелом состоянии она доставлена в больницу "Бейлинсон".

Парамедик Таль Агай рассказывает, что его бригада везла в больницу пациента, когда они стали свидетелями дорожной аварии. "Скорая" остановилась, чтобы оказать первую помощь пострадавшей и вызвать для нее реанимационный автомобиль. До прибытия второго амбуланса парамедики оказывали пострадавшей первую помощь.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.