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Израиль

В Петах-Тикве мотоциклист сбил пожилую женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии

время публикации: 28 октября 2024 г., 18:43 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 18:43
В Петах-Тикве мотоциклист сбил пожилую женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии
Yonatan Sindel/Flash90

На улице Пинскер в Петах-Тикве мотоциклист сбил пожилую женщину. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавшая (примерно 80 лет) получила множественные травмы, в тяжелом состоянии она доставлена в больницу "Бейлинсон".

Парамедик Таль Агай рассказывает, что его бригада везла в больницу пациента, когда они стали свидетелями дорожной аварии. "Скорая" остановилась, чтобы оказать первую помощь пострадавшей и вызвать для нее реанимационный автомобиль. До прибытия второго амбуланса парамедики оказывали пострадавшей первую помощь.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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