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Израиль

"Яадут а-Тора" голосует против законов "Ликуда" из-за споров о призыве ультраортодоксов

время публикации: 28 октября 2024 г., 11:45 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 12:07
"Яадут а-Тора" голосует против законов "Ликуда" из-за споров о призыве ультраортодоксов
Yonatan Sindel/Flash90

Министр строительства и глава блока "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф проголосовал против одного из законов, представленных "Ликудом" на рассмотрение межминистерской комиссии по законодательству.

Этот шаг был сделан в знак протеста против того, что в ультраортодоксальных партиях называют "тупиком, в который зашли переговоры по закону о призыве".

"Яадут а-Тора" обратилась в секретариат правительства с просьбой отложить заседание, где должно состояться голосование по проекту государственного бюджета. Это заседание назначено на 31 октября, и в "Яадут а-Тора" заявляют, что их требование утвердить закон о призыве до утверждения бюджета остается в силе.

Израиль
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