"Яадут а-Тора" голосует против законов "Ликуда" из-за споров о призыве ультраортодоксов

Министр строительства и глава блока "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф проголосовал против одного из законов, представленных "Ликудом" на рассмотрение межминистерской комиссии по законодательству.

Этот шаг был сделан в знак протеста против того, что в ультраортодоксальных партиях называют "тупиком, в который зашли переговоры по закону о призыве".

"Яадут а-Тора" обратилась в секретариат правительства с просьбой отложить заседание, где должно состояться голосование по проекту государственного бюджета. Это заседание назначено на 31 октября, и в "Яадут а-Тора" заявляют, что их требование утвердить закон о призыве до утверждения бюджета остается в силе.