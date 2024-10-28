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ЦАХАЛ завершил операцию в больнице "Камаль Адуан" в Джабалии, которую ХАМАС превратил в свой штаб

время публикации: 28 октября 2024 г., 12:00 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 12:51
ЦАХАЛ завершил операцию в больнице "Камаль Адуан" в Джабалии, которую ХАМАС превратил в свой штаб
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ завершил операцию в больнице "Камаль Адуан" в Джабалии, которую ХАМАС превратил в свой штаб
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал материалы, свидетельствующие о том, что больница "Камаль Адуан" в Джабалии, на севере сектора Газы, была превращена в штаб террористов ХАМАСа.

Помимо прочего, опубликованы показания сотрудника больницы, который подтвердил, что ХАМАС использовал машины скорой помощи для перевозки террористов.

Операция в больнице "Камаль Адуан", которая проводилась силами 162-й дивизии ЦАХАЛа и сотрудниками общей службы безопасности (ШАБАК), завершена.

ЦАХАЛ подчеркивает, что перед началом операции всем гражданским лицам разрешили покинуть больницу. Сотни охранников больницы были эвакуированы, а террористы – арестованы, в том числе десятки пытавшихся сбежать из больницы. Среди задержанных оказались участники нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

В общей сложности в ходе операции в Джабалии были задержаны более 600 террористов, примерно 60 из них – в больнице "Камаль Адуан".

В ходе операции в больнице "Камаль Адуан" израильскими военными было найдено много оружия и боеприпасов.

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