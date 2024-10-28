Лапид: "Наблюдательницы в плену, а правительство освобождает ультраортодоксов от службы"

Глава парламентской оппозиции Яир Лапид выступил на заседании парламентской фракции "Еш Атид".

"В плену ХАМАСа в секторе Газы все еще находятся похищенные наблюдательницы. Лири, Агам, Карина, Даниэла и Наама до сих пор в руках террористов. И вместо того, чтобы способствовать их возвращению, израильское правительство продвигает закон об уклонении от воинской службы", – заявил Лапид.

"11 тысяч бойцов получили ранения, а израильское правительство продвигает закон об уклонении от службы в армии. 101 похищенный, а израильское правительство продвигает закон об уклонении от службы в армии. 900 убитых солдат и офицеров, а израильское правительство продвигает закон об уклонении от службы в армии", – продолжил Лапид.

"Государство Израиль сражается на семи фронтах. Баллистические ракеты из Ирана, беспилотники из Ливана, автомобильные теракты и обстрелы по всему Израилю, терроризм в Иудее и Самарии, ХАМАС в туннелях в Газе, "Хизбалла" в Ливане, шиитские ополченцы в Сирии и Ираке. Армия напряжена до предела. Резервисты служат по 280 дней, а израильское правительство продвигает закон об уклонении от службы в армии", – добавил глава оппозиции.

"В истории Израиля никогда не было и не будет такого позора. Такой вопиющей дискриминации и проведения различия между кровью и кровью", – резюмировал он.