Нетаниягу: "Мы победим, и мир станет более безопасным, чем раньше"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на заседании Кнессета. Он заявил, что война, которую ведет Израиль, направлена в первую очередь против запада.

"Иран надеется, что мы рухнем, а вместе с нами рухнет весь западный мир. Но мы не рухнем, мы победим, и мир будет более безопасным и надежным местом, чем раньше", - сказал глава правительства.

Он пообещал вернуть всех похищенных домой. "Мы задействуем все средства и изыскиваем все возможные пути для того, чтобы домой вернулись все, без исключения. Все до единого – живые и павшие", - отметил премьер-министр.

Нетаниягу упомянул удар по Ирану и уколол "бывших" генералов, которые, по словам премьера, обвиняют его в отсутствии четкой платформы. "Мы находимся в разгаре исторического изменения Ближнего Востока", - сказал Нетаниягу и повторил, что главная задача ликвидировать угрозу, исходящую от Ирана.

Президент Израиля Ицхак Герцог в своем выступлении призвал сделать все возможное для того, чтобы вернуть похищенных домой. Глава государства также призвал создать комиссию по расследованию обстоятельств 7 октября. Он предостерег от возвращения к дням, предшествовавшим 7 октября.