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Израиль

Девять демонстрантов задержаны рядом с резиденцией Нетаниягу на улице Аза в Иерусалиме

время публикации: 28 октября 2024 г., 22:33 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 22:33
Девять демонстрантов задержаны рядом с резиденцией Нетаниягу на улице Аза в Иерусалиме
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о том, что несколько десятков демонстрантов нарушили договоренности с организаторами митингов и демонстраций в Иерусалиме, и после согласованных мероприятий направились на улицу Аза, к дому семьи Нетаниягу.

В полиции отмечают, что демонстрантам было объявлено, что они нарушают не только договоренности, но правила проведения митингов и демонстраций. После того, как митингующие отказались переместиться в разрешенную зону, полиция и МАГАВ начали применять силу, чтобы оттеснить за заграждения.

Корреспондент радиостанции "Кан Бет" передавала с места событий, что несколько десятков демонстрантов сидели на газоне, когда конная полиция "прошлась по людям".

Из полиции сообщили, что девять демонстрантов задержаны за нарушение общественного порядка, у одного из них нашли баллончики с цветной краской.

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