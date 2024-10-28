Тысячи израильтян приняли участие в демонстрациях, приуроченных к началу зимней сессии Кнессета

Тысячи людей приняли участие в шествиях и акциях протеста в Иерусалиме, приуроченных к началу работы зимней сессии Кнессета. Демонстранты требовали от правительства активизировать усилия по возвращению похищенных из Газы, справедливого распределения бремени военной службы и отказа от попыток проведения юридической реформы.

Акции протеста проходили на центральных площадях столицы, перед Кнессетом и перед домами депутатов и министров.

Колонна демонстрантов с 30-метровыми носилками прошла от центра города к зданию Кнессета, требуя от законодателей начать призыв в армию учащихся йешив. Они требовали от ультраортодоксов "подставить свое плечо".

В митинге на площади Аграната приняли участие резервисты и матери солдат, бывший начальник генштаба Дан Халуц, Шай Мозес, племянник Гади Мозеса, похищенного и удерживаемого ХАМАСом в секторе Газы.

Ожидается, что после этого митинга демонстранты направятся к резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Днем родственники похищенных заняли помещение организационной комиссии Кнессета, объявив, что на месте создана "комиссия по спасению заложников". Служба безопасности Кнессета не препятствовала проведению акции.