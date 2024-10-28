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Израиль

Поселок Шакед на севере Самарии подвергся обстрелу

время публикации: 28 октября 2024 г., 10:02 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 10:18
Поселок Шакед на севере Самарии подвергся обстрелу
Sraya Diamant/Flash90

Террорист вышел из автомобиля возле поселка Шакед, расположенного наа севере Самарии, выпустил очередь из автомата в сторону поселка, вернулся в автомобиль и уехал в сторону деревни Назлат Заид, сообщает INN.

В результате инцидента никто не пострадал, прибывшие на место происшествия военнослужащие и сотрудники служб безопасности ведут прочесывание местности в поисках террориста.

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