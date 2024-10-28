Поселок Шакед на севере Самарии подвергся обстрелу

Террорист вышел из автомобиля возле поселка Шакед, расположенного наа севере Самарии, выпустил очередь из автомата в сторону поселка, вернулся в автомобиль и уехал в сторону деревни Назлат Заид, сообщает INN.

В результате инцидента никто не пострадал, прибывшие на место происшествия военнослужащие и сотрудники служб безопасности ведут прочесывание местности в поисках террориста.