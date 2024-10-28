Избил жену и угрожал совершить теракт: задержан житель Шуафата

Житель Шуафата напал на свою жену в ходе возникшего между ними конфликта, угрожал женщине ножом, а затем заявил, что планирует совершить теракт, и скрылся с места происшествия.

Женщина обратилась в полицию, сотрудники которой быстро обнаружили и задержали подозреваемого. Суд продлил срок его содержания под стражей до 30 октября.

В сообщении полиции подчеркивается, что правоохранительные органы продолжат жестко действовать против насилия в любом его проявлении, особенно против семейного насилия.