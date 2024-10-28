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Израиль

Избил жену и угрожал совершить теракт: задержан житель Шуафата

время публикации: 28 октября 2024 г., 19:09 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 19:21
Избил жену и угрожал совершить теракт: задержан житель Шуафата
Пресс-служба полиции Израиля

Житель Шуафата напал на свою жену в ходе возникшего между ними конфликта, угрожал женщине ножом, а затем заявил, что планирует совершить теракт, и скрылся с места происшествия.

Женщина обратилась в полицию, сотрудники которой быстро обнаружили и задержали подозреваемого. Суд продлил срок его содержания под стражей до 30 октября.

В сообщении полиции подчеркивается, что правоохранительные органы продолжат жестко действовать против насилия в любом его проявлении, особенно против семейного насилия.

Израиль
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