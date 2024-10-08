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"Сругим": за время работы Бен-Гвира уровень насилия в семьях снизился на 97%

время публикации: 08 октября 2024 г., 17:41 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 17:41
"Сругим": за время работы Бен-Гвира уровень насилия в семьях снизился на 97%
Yonatan Sindel/Flash90

За минувшие два года количество случаев семейного насилия неуклонно сокращается: "Сругим" указывают, что количество жалоб на насилие в семье резко уменьшилось после того, как Итамар Бен-Гвир вступил в должность министра национальной безопасности. Издание не сообщает, распоряжался ли министр об изменении работы с желающими сообщить о семейном насилии и с расследованиями по этим делам.

В соответствии с опубликованными изданием данными, с октября 2022 года по октябрь 2023 года количество таких преступлений снизилось на 52% – это включает и сексуализированное насилие, и нанесение побоев и телесных повреждений, и нарушение общественного порядка внутри семьи.

В период с октября 2023 года по август 2024 года количество случаев насилия в семье снизилось на 94,8%, а за два года – с октября 2022 года по август 2024 года – количество случаев семейного насилия (зарегистрированных в полиции) снизилось на 97,5%.

В комментарии к этим цифрам приближенные Итамара Бен-Гвира подчеркивают: "Несмотря на нападки, данные показывают снижение уровня семейного насилия. Усиление надзора и целенаправленные действия против семейного насилия доказали свою эффективность, приведя к снижению преступности и укреплению личной безопасности израильских граждан. Полиция постоянно работает, поэтому, несмотря на нападки и клевету со стороны женских организаций, данные показывают снижение".

Пресса
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