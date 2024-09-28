Али Карахи, командовавший южным фронтом "Хизбаллы", также уничтожен в результате удара по Дахии

Али Карахи, командовавший южным фронтом "Хизбаллы", был уничтожен вместе с генеральным секретарем организации Хасаном Насраллой в результате удара ЦАХАЛа по центральному штабу "Хизбаллы" в Бейруте.

Об этом заявил представитель ЦАХАЛа, отметив, что в результате того же удара были ликвидированы и другие высокопоставленные террористы.