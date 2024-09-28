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Израиль

ЦАХАЛ: уничтожен высокопоставленный сотрудник разведки "Хизбаллы" Хасан Халиль Ясин

время публикации: 28 сентября 2024 г., 19:19 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 19:54
Бейрут, 28 сентября
AP Photo/Hassan Ammar

ЦАХАЛ сообщает: в районе Дахия в Бейруте уничтожен высокопоставленный сотрудник штаба разведки "Хизбаллы" Хасан Халиль Ясин, глава отдела, отвечавшего за нападения на военные и гражданские цели возле ливано-израильской границы и в глубине страны.

Ясин тесно сотрудничал со всеми огневыми подразделениями "Хизбаллы", лично участвовал в планировании терактов, осуществлявшихся с самого начала войны против мирного населения и военнослужащих ЦАХАЛа, и готовил аналогичные атаки в ближайшие дни.

Израиль
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