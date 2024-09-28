ЦАХАЛ: уничтожен высокопоставленный сотрудник разведки "Хизбаллы" Хасан Халиль Ясин

ЦАХАЛ сообщает: в районе Дахия в Бейруте уничтожен высокопоставленный сотрудник штаба разведки "Хизбаллы" Хасан Халиль Ясин, глава отдела, отвечавшего за нападения на военные и гражданские цели возле ливано-израильской границы и в глубине страны.

Ясин тесно сотрудничал со всеми огневыми подразделениями "Хизбаллы", лично участвовал в планировании терактов, осуществлявшихся с самого начала войны против мирного населения и военнослужащих ЦАХАЛа, и готовил аналогичные атаки в ближайшие дни.