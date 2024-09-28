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Ближний Восток

"Аль-Хадат": вместе с Насраллой уничтожен заместитель командующего КСИР генерал Нилфорушан

время публикации: 28 сентября 2024 г., 16:11 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 16:23
"Аль-Хадат": вместе с Насраллой уничтожен заместитель командующего КСИР генерал Нилфорушан
IRNA/КСИР

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщил со ссылкой на источники в КСИР и иранские СМИ, что в ходе ликвидации главаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы был также уничтожен заместитель командующего "Корпусом стражей исламской революции" генерал Аббас Нилфорушан.

Ранее сообщалось, что вечером 27 сентября ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по главному штабу "Хизбаллы", в котором в этот момент находились лидеры этой ливанской террористической организации и высокопоставленные представители КСИР.

Ближний Восток
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Источники: заместитель командующего КСИР мог быть убит в Бейруте