ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командиров "Хизбаллы", один из них осуществил обстрел центра Израиля
время публикации: 28 сентября 2024 г., 02:13 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 02:21
ЦАХАЛ уведомил о ликвидации Мухаммада Али Исмаила, командира ракетного подразделения "Хизбаллы" на юге Ливана, и его заместителя Хусейна Ахмада Исмаила. Вместе с ними были уничтожены и другие командиры и боевики "Хизбаллы".
В сообщении отмечается, что Мухаммад Али Исмаил был ответственен за множество атак, в частности за обстрел центра Израиля 25 сентября.
Где, когда и при каких обстоятельствах были ликвидированы эти террористы, ЦАХАЛ не сообщает.
Ссылки по теме