x
28 сентября 2024
|
последняя новость: 07:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 сентября 2024
|
28 сентября 2024
|
последняя новость: 07:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командиров "Хизбаллы", один из них осуществил обстрел центра Израиля

время публикации: 28 сентября 2024 г., 02:13 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 02:21
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командиров "Хизбаллы", один из них осуществил обстрел центра Израиля
AP Photo/Bilal Hussein

ЦАХАЛ уведомил о ликвидации Мухаммада Али Исмаила, командира ракетного подразделения "Хизбаллы" на юге Ливана, и его заместителя Хусейна Ахмада Исмаила. Вместе с ними были уничтожены и другие командиры и боевики "Хизбаллы".

В сообщении отмечается, что Мухаммад Али Исмаил был ответственен за множество атак, в частности за обстрел центра Израиля 25 сентября.

Где, когда и при каких обстоятельствах были ликвидированы эти террористы, ЦАХАЛ не сообщает.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 сентября 2024

358-й день войны: ЦАХАЛ атакует стратегические объекты "Хизбаллы" в Ливане. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 сентября 2024

ЦАХАЛ наносит удары по складам вооружений в пригороде Бейрута и по другим целям