ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командиров "Хизбаллы", один из них осуществил обстрел центра Израиля

ЦАХАЛ уведомил о ликвидации Мухаммада Али Исмаила, командира ракетного подразделения "Хизбаллы" на юге Ливана, и его заместителя Хусейна Ахмада Исмаила. Вместе с ними были уничтожены и другие командиры и боевики "Хизбаллы".

В сообщении отмечается, что Мухаммад Али Исмаил был ответственен за множество атак, в частности за обстрел центра Израиля 25 сентября.

Где, когда и при каких обстоятельствах были ликвидированы эти террористы, ЦАХАЛ не сообщает.