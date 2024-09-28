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Израиль

ЦАХАЛ ввел военную блокаду Ливана, чтобы не допустить доставку оружия "Хизбалле"

время публикации: 28 сентября 2024 г., 19:34 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 19:55

Чтобы не допустить доставку оружия "Хизбалле" через Сирию и Иран, ЦАХАЛ ввел военную блокаду Ливана. Об этом сообщает Ynet.

В минувшие сутки ВВС ЦАХАЛа предотвратили попытку восстановления шести пограничных переходов между Ливаном и Сирией, разрушенных несколькими днями ранее.

Кроме того, ЦАХАЛ официально проинформировал Ливан, что не позволит самолетам из Сирии или Ирана приземлиться в Бейруте. Гражданские первозки будут разрешены. Иранские корабли также могут быть задержаны у берегов Ливана.

Напомним, что несколькими часами ранее самолету из Ирана не удалось приземлиться в аэропорту Бейрута, и он был вынужден вернуться в Тегеран.

Израиль
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