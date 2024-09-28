Герци А-Леви: "Насралла хотел уничтожить Израиль, мы сделали так, чтобы этого не произошло"

Глава Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци А-Леви завершил оценку ситуации и утверждение планов командования Северным округом по продолжению атак на объекты "Хизбаллы" в Ливане.

В видеообращении к гражданам Израиля А-Леви сказал: "Нас ждут трудные дни. Силы ЦАХАЛа находятся в максимальной готовности к обороне и атакам на всех направлениях".

Он подтвердил, что накануне, в результате специальной операции, в подземном бункере в центре Бейрута был уничтожен главарь террористической организации "Хизбалла" Хасан Насралла.

"Насралла хотел уничтожить Израиль, мы сделали так, чтобы этого не произошло", – сказал А-Леви. Он также подчеркнул, что ЦАХАЛ не остановится на ликвидации лидера "Хизбаллы" и продолжит планомерно уничтожать ее ресурсы и боевиков.