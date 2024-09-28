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Израиль

Герци А-Леви: "Насралла хотел уничтожить Израиль, мы сделали так, чтобы этого не произошло"

время публикации: 28 сентября 2024 г., 16:29 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 16:48
Герци А-Леви: "Насралла хотел уничтожить Израиль, мы сделали так, чтобы этого не произошло"
кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

Глава Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци А-Леви завершил оценку ситуации и утверждение планов командования Северным округом по продолжению атак на объекты "Хизбаллы" в Ливане.

В видеообращении к гражданам Израиля А-Леви сказал: "Нас ждут трудные дни. Силы ЦАХАЛа находятся в максимальной готовности к обороне и атакам на всех направлениях".

Он подтвердил, что накануне, в результате специальной операции, в подземном бункере в центре Бейрута был уничтожен главарь террористической организации "Хизбалла" Хасан Насралла.

"Насралла хотел уничтожить Израиль, мы сделали так, чтобы этого не произошло", – сказал А-Леви. Он также подчеркнул, что ЦАХАЛ не остановится на ликвидации лидера "Хизбаллы" и продолжит планомерно уничтожать ее ресурсы и боевиков.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 сентября 2024

ЦАХАЛ подтвердил: уничтожен главарь "Хизбаллы" Хасан Насралла