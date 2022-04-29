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NEWSru.co.il :: В Израиле29 апреля 2022 г., 14:56

Последняя пятница Рамадана: в массовой молитве на Храмовой горе участвовали 100 тысяч мусульман

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Последняя пятница Рамадана: в массовой молитве на Храмовой горе участвовали 100 тысяч мусульман

Около100 тысяч мусульман в последнюю пятницу Рамадана, 29 апреля, приняли участие в массовой молитве около мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима.

Утро последней пятницы месяца Рамадан вновь началось с того, что сотни экстремистов-мусульман устроили беспорядки около мечети Аль-Акса, бросая камни и петарды, размахивая флагами ХАМАСа. Полиция была вынуждена применить спецсредства для разгона толпы.

Порядок в Иерусалиме, прежде всего в Старом городе, контролируют сегодня около 3000 сотрудников полиции и бойцов пограничной полиции.


В четверг вечером около мечети Аль-Акса молились около 80 тысяч мусульман.

Напомним, что на прошлой неделе до завершения Рамадана власти Израиля запретили евреям подниматься на Храмовую гору.

В марте-апреле этого года арабскими террористами было совершено 15 терактов, жертвами которых стали 15 человек (13 граждан Израиля и двое граждан Украины).

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Последняя пятница Рамадана: новые столкновения на Храмовой горе в Иерусалиме

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