Задержан автор оскорбительного граффити на двери дома эвакуированных из Эреза

Полиция сообщила о задержании 16-летнего жителя Кирьят-Гата, оставившего оскорбительное граффити на двери лифта в доме, в котором проживают эвакуированные из кибуца Эрез.

В сообщении указывается, что задержанный подозревается в угрозах и порче имущества. Во время беседы с полицейскими подросток раскаялся в содеянном, он был помещен под домашний арест с рядом ограничений.

Граффити на лифте было обнаружено жителями дома утром 28 апреля. Йоси Хадад, один их жильцов дома, сфотографировал дверь вместе с надписью в своем Facebook, написав: "Это поздравление с праздником, которое мы получили в нашем доме. Такое чувство, что террористы ХАМАСа снова на нашей границе. Спасибо исключительно правому правительству".

Сайт "Мако", написавший об этом инциденте, цитируя оставленное неизвестным вандалом "послание", был вынужден некоторые бранные слова заменить звездочками. Из содержания граффити можно сделать вывод, что оно было сделано представителем правого лагеря, который считает кибуцников, а также похищенных ХАМАСом израильтян представителями левого лагеря. Послание также заканчивается словами: "Смерть Лапиду".

Заместитель мэра Кирьят-Гата, комментируя этот инцидент новостной службе "Кан", заявил, что "надписи шокируют, и им не должно быть места в общественном дискурсе". Он сообщил, что на месте происшествия уже побывала полиция, и выразил надежду, что автор надписи будет найден и привлечен к суду.