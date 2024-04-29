Сдерот подвергся ракетному обстрелу из Газы

В 19:05 сигнал тревоги системы раннего предупреждения прозвучал в Сдероте и поселках Ибим и Нир Ам.

По уточненным данным, из сектора Газы был осуществлен запуск трех ракет: одна – в сторону Сдерота, остальные – в сторону Ашкелона. Была активирована система "Железный купол", ракет, летевшая на Сдерот была перехвачена. Две другие ракеты упали в море, недалеко от побережья Ашкелона.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что жительница Сдерота получила травму по дороге в бомбоубежище, она обратилась за медицинской помощью в больницу "Барзилай".

Это первый ракетный обстрел Сдерота после пятидневного затишья.