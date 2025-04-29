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Израиль

Ультраортодоксы требуют прекратить задерживать дезертиров в аэропорту

Призыв ультраортодоксов
время публикации: 29 апреля 2025 г., 21:58 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 21:58
Ультраортодоксы требуют прекратить задерживать дезертиров в аэропорту
Flash90Nati Shohat/Flash90

Десятки ультраортодоксов митинговали возле дома министра внутренних дел Моше Арбеля.

Митингующие требуют, чтобы министр внутренних дел прекратил практику задержания в аэропорту "Бен Гурион" учащихся йешив, уклоняющихся от службы в ЦАХАЛе.

Протесты обострились на фоне приближающегося столетия со дня смерти раввина Йешаягу (Йешаяле), жившего в Венгрии. Каждый год в день его смерти в венгерской деревне Бодрогкерестур (в еврейской традиции – Керестир) собираются сотни хасидов раввина Штайнера, чтобы почтить его память.

В этом году, как пишет "Калькалист", многие хасиды отказываются от поездки из опасения перед задержанием военной полицией в аэропорту.

В ответ на демонстрации протеста, министр внутренних дел Моше Арбель заявил, что этот вопрос не входит в его компетенцию.

С начала 2025 года в аэропорту "Бен-Гурион" были задержаны 340 призывников. 18 при въезде в страну, 322 при выезде.

Израиль
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