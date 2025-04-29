ЧП на площади "Габима" в Тель-Авиве: более 20 человек были доставлены в больницу "Ихилов"
время публикации: 29 апреля 2025 г., 21:52 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 22:00
По данным новостной службы N12, после инцидента на площади "Габима" в Тель-Авиве в приемное отделение больницы "Ихилов" обратились за помощью более 20 человек.
Из больницы сообщили, что все доставленные пациенты пострадали легко – большинству требовалась медицинская помощь для выведения из состояния нервного шока или в связи с легкими травмами.
Пресс-служба "Маген Давид Адом" сообщила, что парамедики оказали помощь и доставили в больницу 25 пострадавших.