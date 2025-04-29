Баарав-Миара и Бен-Гвир пришли к соглашению о функциях министра

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и юридический советник правительства Гали Баарав-Миара пришли к соглашению о функциях министра в том что касается его вмешательства в расследования и оперативные действия полиции

Стороны пришли к соглашению в рамках переговоров по подготовке к ответу на апелляцию против назначения Бен-Гвира на должность.

В рамках договоренностей согласовано, что Бен-Гвир не будет заниматься вопросами подготовки полиции к акциям протеста, не будет высказываться по поводу конкретных мероприятий, а также не станет контролировать действия полиции в этом вопросе.

Постановлено также, что министр не может определять деятельность полиции по вопросу о расследованиях, не будет вмешиваться в ход расследований и влиять на них, а также не будет высказываться по поводу расследований в отношении полицейских.

Министр национальной безопасности будет встречаться с полицейскими только с ведома генерального инспектора полиции, который зафиксирует тему беседы и время ее проведения.

Бен-Гвир сможет интервьюировать полицейских перед их повышением в должности только в том случае, если речь идет об офицерах в звании от подполковника и выше. Интервью будут проходить в присутствии высокопоставленного сотрудника кадрового отдела полиции.