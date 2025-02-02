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Израиль

Баарав-Миара против автоматического возвращения Бен-Гвира в правительство

Итамар Бен-Гвир
Правительство
время публикации: 02 февраля 2025 г., 22:01 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 22:10
Баарав-Миара против автоматического возвращения Бен-Гвира в правительство
Yonatan Sindel/Flash90

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара направила письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу по поводу возможного возвращения Итамара Бен-Гвира в правительство.

По мнению Баарав-Миары, в случае решения Бен-Гвира вернуться в правительство, а также в том случае, если Биньямин Нетаниягу согласится ввести его в кабинет министров, потребуется новое рассмотрение всех юридических аспектов этого назначения.

По мнению юридического советника, это решение потребует рассмотрения юридических доводов против этого назначения. На практике это означает, что Гали Баарав-Миара возражает против автоматического возвращения Бен-Гвира в правительство.

В настоящий момент суд рассматривает апелляцию, поданную против изначального назначения Бен-Гвира на пост министра. По мнению юридического советника правительства, эта апелляция должна быть отозвана при сохранении позиции сторон. В случае решения Нетаниягу вернуть Бен-Гвира в правительство, будут основания для рассмотрения этой апелляции.

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