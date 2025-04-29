С прошлого Дня Памяти жертв войн и терактов погибли 398 человек, включая 319 военнослужащих

В канун Дня Памяти погибших в войнах и терактах публикуются официальные данные, в соответствии с которыми скорбный список погибших пополнили за этот год 398 имен: 79 гражданских лиц и 319 военнослужащих и сотрудников служб безопасности. С начала войны "Железные мечи" погибли 850 военнослужащих и сотрудников служб безопасности, были убиты 1000 гражданских.

Сегодня вечером в 20:00 по всей стране прозвучит сирена, которая ознаменует начало Дня Памяти погибших в войнах и терактах Израиля, и страна замрет на минуту молчания по погибшим. Сразу после минуты молчания по всей стране начнутся мемориальные мероприятия, центральная церемония пройдет на площади у Стены Плача в Иерусалиме в присутствии президента Израиля Ицхака Герцога и главы Генштаба генерал-лейтенанта Эяля Замира.

С начала ведения статистики жертв – с 1851 года, когда был создан еврейский ишув в Эрец Исраэль – в результате вражеских действий погибли 30646 человек, военнослужащих и гражданских. В настоящее время в Израиле живут примерно 60 тысяч семей, потерявших своих близких в результате войн и терактов.

С начала войны "Железные мечи" погибли 850 военнослужащих ЦАХАЛа, 410 из них погибли с начала наземной операции в конце октября 2023 года. В ходе войны были ранены 5825 военнослужащих и бойцов сил безопасности, 865 из них были ранены тяжело.

В секторе Газы все еще удерживаются 59 заложников, из них от 20 были недавно получены "признаки жизни" – видеозаписи, опубликованные террористами в рамках психологического террора. 35 из них официально объявлены погибшими.

С 1860 года в войнах Израиля пали 25420 военнослужащих и сотрудников служб безопасности. С прошлого Дня Памяти этот список пополнился именами еще 319 погибших, а также именами 61 инвалида, скончавшегося в результате инвалидности и в течение года признанного павшим военнослужащим.

Война "Железные мечи" еще не окончена, но она уже занимает третье место в страшном "рейтинге" кровопролитных войн Израиля. Самой тяжелой по потерям была для еврейского государства Война за независимость, в ходе которой погибли около 4800 бойцов. В Войне Судного дня погибли 2306 военнослужащих и сотрудников служб безопасности. В войне "Железные мечи" – 850 военнослужащих и сотрудников служб безопасности. В Шестидневной войне погибли 736 военнослужащих, и во Второй ливанской войне – 121 военнослужащий.