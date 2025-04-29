ЧП на площади "Габима". Подробности и комментарии полиции

Пресс-служба правоохранительных органов прокомментировала инцидент на площади "Габима" в Тель-Авиве, ставший причиной паники во время церемонии Дня памяти.

В сообщении говорится, что к сотрудникам полиции, находившимся на площади, подошел мужчина и указал на трех мужчин в жилетах, которые показались ему подозрительными.

Полицейские подошли к указанным лицам и попросили предоставить документы, те отказались. После этого подозреваемые были задержаны и доставлены в отделение полиции.

Во время проверки выяснилось, что задержанные, жители Кафр-Кары, Нацерета и деревни Сулам, были наняты фирмой, отвечавшей за проведение мероприятия, и на площади они находились в рамках исполнения своих служебных обязанностей.

"Подчеркиваем еще раз: речь не идет о теракте", – говорится в сообщении полиции.

По данным новостной службы N12, после инцидента на площади "Габима" в Тель-Авиве в приемное отделение больницы "Ихилов" обратились за помощью более 20 человек.

Из больницы сообщили, что все доставленные пациенты пострадали легко - большинству требовалась медицинская помощь для выведения из состояния нервного шока или в связи с легкими травмами.

Вскоре после 20:00 начали поступать сообщения о чрезвычайном происшествии на площади "Габима" в Тель-Авиве во время церемонии Дня памяти. Присутствующие на церемонии утверждали, что слышали выстрелы. Из-за опасений теракта присутствующие на церемонии стали спешно покидать площадь, возникла давка. Полиция опровергла сообщения о стрельбе.