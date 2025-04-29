Власти Хадеры перекрыли доступ к пляжу из-за смертельного нападения акул

Ставший популярным среди израильтян "аттракцион" плавания с акулами возле водосброса электростанции в Хадере закрывают: муниципалитет перегородил доступ к пляжу, чтобы предотвратить новые трагедии.

На прошлой неделе в результате нападения акул погиб 40-летний Барак Цах из Петах-Тиквы: вопреки публиковавшимся в соцсетях слухам, он не рыбачил, не прикармливал акул и не провоцировал их. Однако все это многократно делали до его гибели – и как ни парадоксально, продолжали делать после трагедии.

По сообщению "Исраэль а-Йом", муниципальные власти Хадеры установили бетонные блоки на ведущих к пляжу дорогах. Они также обратились в полицию с просьбой разместить патрульных, которые должны будут останавливать любителей "плавания с акулами" на подходах к пляжу.

Однако проблема в том, что полномочия муниципалитета не позволяют ему устанавливать заграждения и полностью блокировать доступ граждан к общественному ресурсу – то есть, пляжу. И хотя пляж возле электростанции официально запрещен для купания, это не останавливает все растущее количество отдыхающих.

Мэр Хадеры Нир Бен-Хаим, распорядившийся перед Днем Независимости заблокировать доступ к пляжу, попросил у МВД и Управления природы и парков предоставить четкие инструкции, которые позволят избежать дополнительных жертв. Он подчеркнул, что муниципалитет примет все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей города и его гостей.

Если инструкции не будут получены к кануну Дня Памяти, муниципалитет соберется на экстренное заседание, чтобы принять решение о своих дальнейших шагах. Ожидается, что очень многие израильтяне решат воспользоваться хорошей погодой и выходным днем для отдыха, и значительная часть людей выберет в качестве места посещения именно "акулий пляж" – несмотря на недавнюю гибель ныряльщика.