ЦАХАЛ: перехвачен БПЛА, летевший в сторону Израиля с востока

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о перехвате вражеского беспилотника, двигавшегося в сторону израильской территории с востока.

Летательный аппарат был сбит до того, как он вошел в воздушное пространство Израиля. В соответствии с действующими инструкциями система раннего предупреждения об угрозе атаки БПЛА активирована не была.

Согласно сообщениям в СМИ, беспилотник хуситов был сбит над Синайским полуостровом.