ЦАХАЛ: перехвачен БПЛА, летевший в сторону Израиля с востока
время публикации: 29 апреля 2025 г., 23:10 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 23:10
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о перехвате вражеского беспилотника, двигавшегося в сторону израильской территории с востока.
Летательный аппарат был сбит до того, как он вошел в воздушное пространство Израиля. В соответствии с действующими инструкциями система раннего предупреждения об угрозе атаки БПЛА активирована не была.
Согласно сообщениям в СМИ, беспилотник хуситов был сбит над Синайским полуостровом.
Ссылки по теме