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Израиль

ЦАХАЛ: перехвачен БПЛА, летевший в сторону Израиля с востока

Хуситы
ЦАХАЛ
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 29 апреля 2025 г., 23:10 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 23:10
ЦАХАЛ: перехвачен БПЛА, летевший в сторону Израиля с востока
Ayal Margolin/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о перехвате вражеского беспилотника, двигавшегося в сторону израильской территории с востока.

Летательный аппарат был сбит до того, как он вошел в воздушное пространство Израиля. В соответствии с действующими инструкциями система раннего предупреждения об угрозе атаки БПЛА активирована не была.

Согласно сообщениям в СМИ, беспилотник хуситов был сбит над Синайским полуостровом.

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