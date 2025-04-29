В Раанане забросали камнями синагогу, в которой проходила церемония Дня памяти с участием арабов

В реформистской синагоге в Раанане состоялась совместная арабо-израильская церемония памяти погибших в результате арабо-израильского конфликта, проводившая в течение 20 лет в День памяти.

По информации новостной службы N12, около синагоги собрались десятки правых активистов, которые бросали камни в синагогу и "обстреливали" ее петардами. Хулиганы также кричали: "Смерть террористам!".

Депутат Кнессета от партии "Демократим" Гилад Карив, комментируя инцидент в Раанане, заявил: "Мы вновь увидели уродливое лицо подстрекательства, насилия и ненависти крайне правых".