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Израиль

В Раанане забросали камнями синагогу, в которой проходила церемония Дня памяти с участием арабов

время публикации: 29 апреля 2025 г., 23:02 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 23:02
В Раанане забросали камнями синагогу, в которой проходила церемония Дня памяти с участием арабов
Avshalom Sassoni/Flash90

В реформистской синагоге в Раанане состоялась совместная арабо-израильская церемония памяти погибших в результате арабо-израильского конфликта, проводившая в течение 20 лет в День памяти.

По информации новостной службы N12, около синагоги собрались десятки правых активистов, которые бросали камни в синагогу и "обстреливали" ее петардами. Хулиганы также кричали: "Смерть террористам!".

Депутат Кнессета от партии "Демократим" Гилад Карив, комментируя инцидент в Раанане, заявил: "Мы вновь увидели уродливое лицо подстрекательства, насилия и ненависти крайне правых".

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