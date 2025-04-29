AP: с 15 марта США потеряли в Йемене семь беспилотников MQ-9

Представитель США сообщил агентству AP, что с 15 марта США потеряли в Йемене семь беспилотников MQ-9. Последний такой БПЛА был сбит хуситами неделю назад, 22 апреля.

Хуситы утверждали, что за все время боевых действий им удалось сбить над Йеменом более 20 американских беспилотников. В основном речь шла о БПЛА MQ-9.

Один БПЛА MQ-9 стоит около 30 миллионов долларов.

28 апреля ВМС США сообщили о падении палубного истребителя-бомбардировщика Super Hornet Boeing F/A-18E стоимостью 67 миллионов долларов с палубы авианосца Harry Truman в Красное море. Чрезвычайное происшествие произошло во время буксировки самолета в ангар, при этом вместе с истребителем был потерян тягач. В результате инцидента один моряк получил травму.