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Ближний Восток

AP: с 15 марта США потеряли в Йемене семь беспилотников MQ-9

США
Йемен
Хуситы
Centcom
Беспилотники
время публикации: 29 апреля 2025 г., 05:25 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 05:43
AP: с 15 марта США потеряли в Йемене семь беспилотников MQ-9
South Korea Defense Ministry via AP

Представитель США сообщил агентству AP, что с 15 марта США потеряли в Йемене семь беспилотников MQ-9. Последний такой БПЛА был сбит хуситами неделю назад, 22 апреля.

Хуситы утверждали, что за все время боевых действий им удалось сбить над Йеменом более 20 американских беспилотников. В основном речь шла о БПЛА MQ-9.

Один БПЛА MQ-9 стоит около 30 миллионов долларов.

28 апреля ВМС США сообщили о падении палубного истребителя-бомбардировщика Super Hornet Boeing F/A-18E стоимостью 67 миллионов долларов с палубы авианосца Harry Truman в Красное море. Чрезвычайное происшествие произошло во время буксировки самолета в ангар, при этом вместе с истребителем был потерян тягач. В результате инцидента один моряк получил травму.

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