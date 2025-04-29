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Израиль

День памяти в Израиле. По всей стране прозвучала первая траурная сирена

время публикации: 29 апреля 2025 г., 20:00 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 20:02
День памяти в Израиле. По всей стране прозвучала первая траурная сирена
Nati Shohat/Flash90

В 20:00 по всей стране прозвучала одноминутная траурная сирена, после которой началась церемония зажжения поминальной свечи у Стены Плача в Иерусалиме с участием президента, министра обороны и начальника Генштаба ЦАХАЛа.

Повторная сирена Дня памяти прозвучит 30 мая в 11:00, ее продолжительность – две минуты. После чего состоится церемония на горе Герцля в Иерусалиме.

Израиль
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