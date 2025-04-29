В министерстве главы правительства получен подозрительный конверт

Вечером 29 апреля подозрительный конверт поступил в министерство главы правительства.

Согласно опубликованной информации, содержимое конверта проверяется.

В начале апреля несколько народных избранников в последние дни получили конверты с подозрительным белым порошком.

О получении конверта с подозрительным порошком в соцсети X сообщил депутат Кнессета от "Ликуда" Ариэль Кельнер, назвав это актом террора. "У меня нет сомнений, что это стало результатом безумного подстрекательства против правительства и премьер-министра, при поддержке или попустительстве юридического советника и ее соратников", – заявляет на видео Кельнер. Он также отмечает, что в других обстоятельствах "неарабский" отдел ШАБАКа уже бы начал расследование, но этого, по его словам, не произойдет при Ронене Баре и Ицхаке Амите.

О получении конверта с подозрительным порошком также сообщил Альмог Коэн, заместитель министра в министерстве главы правительства. Из канцелярии Коэна передали, что "семья политика действует в соответствии с указаниями служб безопасности".

Аналогичные послания получили Моше Саада, Яаков Ашер, Ицхак Пиндрус, а также заместитель министра Ави Маоз.