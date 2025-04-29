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Израиль

ЦАХАЛ рассматривает возможность эвакуации кибуцев на границе с Газой при расширении операции

Газа
Война с ХАМАСом
Заложники
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 29 апреля 2025 г., 19:15 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 19:15
ЦАХАЛ рассматривает возможность эвакуации кибуцев на границе с Газой при расширении операции
Chaim Goldberg/Flash90

В рамках обсуждения планов по расширению наземной операции в секторе Газы в ЦАХАЛе рассматривается возможность эвакуации жителей нескольких населенных пунктов, находящихся на границе с сектором. Об этом сообщил корреспондент телеканала "Кешет-12" Альмог Бокер, уточнив, что речь идет об "экстремальном сценарии", предусматривающем бронирование гостиниц для эвакуированных.

По информации телеканала, в одной из школ в приграничной зоне во вторник, 29 апреля, состоялась встреча с педагогами, на которой также говорилось о возможной эвакуации жителей.

По словам Альмога Бокера, речь идет лишь о нескольких конкретных населенных пунктах в приграничном районе. И, если в конечном итоге будет решение, прибегнуть к эвакуации, это будет сделано из опасений, что ХАМАС будет пытаться всеми силами осуществить "наступательные действия" за пределами сектора.

Днем ранее телеканал "Кан-11" передал, что в рамках подготовки к расширению наземной операции в Газе в ЦАХАЛе обсуждается массовая мобилизация резервистов.

Кроме того, готовясь к следующему этапу наземной операции, ЦАХАЛ начал обустройство новой "гуманитарной зоны" на юге сектора Газы, между "осью Мораг" и Рафиахом. Здесь будут размещены эвакуированные из зоны боевых действий гражданские жители сектора после того, как они пройдут досмотр. В эту же зону будет поступать гуманитарная помощь, за распределение которой будут отвечать гражданские фирмы, по всей видимости, американские. Цель – возобновить гуманитарную помощь на фоне расширения боевых действий. По данным "Кан-11", начальник Генштаба Эяль Замир одобрил план еще в прошлую пятницу, 25 апреля.

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