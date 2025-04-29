Расписание церемоний Дня памяти павших в войнах Израиля и жертв терактов

Мероприятия Дня памяти павших в войнах Израиля и жертв террора начнутся сегодня, 29 апреля, с церемонии в мемориальном комплексе "Яд ле-Баним" в Иерусалиме в 16:00 с участием премьер-министра, спикера Кнессета и мэра Иерусалима.

В 20:00 по всей стране прозвучит траурная сирена, сразу после которой начнется церемония памяти у Стены Плача в Иерусалиме с участием президента, министра обороны и начальника генерального штаба.

В 21:15 начнется мероприятие "Поем в память о них" в присутствии президента страны, премьер-министра, и.о. председателя Верховного суда, спикера Кнессета, министра обороны, министра труда и глав оборонных структур.

В среду, 30 августа, в 08:30 в памятном шатре на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме начнется церемония зачитывания имен павших в войнах Израиля. В церемонии примут участие министр обороны и генеральный директор министерства обороны.

В 11:00 прозвучит двухминутная траурная сирена. В Хайфе в музее "Алии Бет" начнется церемония памяти погибших на пути в Израиль.

В 11:02 на военных кладбищах по всей стране начнутся траурные церемонии. Над горой Герцля пройдет воздушный парад.

В 13:00 на горе Герцля начнется церемония памяти жертв терактов в Израиле и за границей.

В 16:00 в Акко в музее заключенных подпольщиков начнется церемония памяти погибших подпольщиков.

В 16:30 в комплексе "Яд ле-Баним" пройдет церемония памяти павших в войнах Израиля, посвященная памяти погибших в результате событий 7 октября 2023 года и в войне "Железные мечи".

В 19:45 церемония зажжения факелов на горе Герцля в Иерусалиме завершит мероприятия Дня памяти и откроет празднование Дня Независимости.

Дорожная полиция завершила подготовку к мероприятиям Дня памяти павших в войнах Израиля и Дня Независимости. На дорогах страны будут находиться сотни сотрудников и добровольцев, которые будут заниматься направлением движения.

Особое внимание будет уделено трассам 1, 2, 4, 6, 20, 25, 40, 65, 71, 90 и 92. Также сотрудники дорожной полиции будут находиться в районе мест отдыха, национальных парков, пляжей.

На случай сбоев в приложении Waze рекомендуется заранее спланировать и изучить маршрут и выезжать к месту назначения заранее.