ПИЦ: спецслужбы ПА арестовали "брата шахида" за критику Аббаса

Продолжаются аресты палестинской полицией критиков председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса, который на прошлой неделе призвал к тому, чтобы ХАМАС передал Израилю всех заложников.

Хамасовский "Палестинский информационный центр", в частности, сообщает, что спецслужбы ПА провели операцию в Тайсире, к востоку от Тубаса, где был арестован брат Амра Уахдана, убитого в ноябре 2023 года в ходе столкновений с израильскими военными (Аму было 14 лет).

23 апреля председатель ПА Махмуд Аббас выступил на сессии палестинского центрального совета. Он призвал ХАМАС выдать Израилю всех захваченных заложников. "Мы стоим перед опасностью новой Накбы. Переворот, совершенный ХАМАСом в секторе Газы в 2007 году, дал Израилю повод, чтобы разрушить сектор. Верните заложников и лишите Израиль оправданий за его действия", – заявил Аббас. По его словам, ХАМАС считает гибель палестинцев "тактическими потерями". "Жители сектора Газы переживают геноцид, многие семьи полностью уничтожены. То, что происходит сейчас – насильственное изгнание населения израильскими агрессорами", – сказал палестинский лидер, выразив уверенность, что прекращения огня не будет, поскольку нынешняя ситуация устраивает и ХАМАС, и правительство Биньямина Нетаниягу.