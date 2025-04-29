С последнего Дня Памяти жертв войн и терактов погибли 79 гражданских, с 7.10.23 – 934

В канун Дня Памяти павших в войнах и терактах Израиля Институт национального страхования опубликовал статистические данные, в соответствии с которыми с начала ведения подсчетов в 1851 году, когда в Эрец Исраэль было создано еврейское поселение, и до сегодняшнего дня в войнах и терактах погибли 5229 гражданских. С момента основания Государства Израиль число гражданских жертв составляет 4503 человека.

79 человек пополнили этот скорбный список с предыдущего Дня Памяти. С "черной субботы" 7.10.23 и до сегодняшнего дня список жертв вырос на 934 гражданских лица, из них 778 человек были убиты 7 октября.

Среди гражданских жертв резни 7 октября и последовавшей за ней войны – 615 погибших мужского пола и 319 женского, в том числе 58 детей до 18-летнего возраста и 76 иностранных граждан.

С 1881 года теракты, войны и другие враждебные действия оставили 4753 сироты, 1058 вдов и вдовцов, 6155 братьев и сестер и 2346 родителей, потерявших детей. Трагедия 7 октября оставила 1023 сироты, 257 вдовцов и вдов, 2053 братьев и сестер и 1143 родителей, потерявших детей.

"Черная суббота" 7 октября принесла с собой новую реальность с множеством заложников, включая гражданских лиц, военнослужащих и сотрудников сил безопасности. 139 гражданских лиц, похищенных террористами, были возвращены из Газы живыми. Возвращены также тела 38 убитых террористами гражданских. Еще 40 гражданских остаются в заложниках, из них 22 признаны погибшими.