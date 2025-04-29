В ходе беспорядков возле синагоги в Раанане получили травмы четверо полицейских

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в ходе беспорядков возле синагоги в Раанане, в которой проходила совместная арабо-израильская церемония памяти погибших в результате арабо-израильского конфликта, были травмированы четверо полицейских. Они получили необходимую медицинскую помощь на месте и не нуждались в госпитализации.

Полицией задержаны трое участников беспорядков.

Вечером 29 апреля в реформистской синагоге в Раанане состоялась "альтернативная" церемония Дня памяти. По информации новостной службы N12, около синагоги собрались десятки правых активистов, которые бросали камни в синагогу и "обстреливали" ее петардами. Несколько человек ворвались в здание синагоги, скандируя: "Смерть террористам!".

Депутат Кнессета от партии "Демократим" Гилад Карив, комментируя инцидент в Раанане, заявил: "Мы вновь увидели уродливое лицо подстрекательства, насилия и ненависти крайне правых".