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Израиль

В ходе беспорядков возле синагоги в Раанане получили травмы четверо полицейских

время публикации: 29 апреля 2025 г., 23:45 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 23:45
В ходе беспорядков возле синагоги в Раанане получили травмы четверо полицейских
Пресс-служба МАДА

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в ходе беспорядков возле синагоги в Раанане, в которой проходила совместная арабо-израильская церемония памяти погибших в результате арабо-израильского конфликта, были травмированы четверо полицейских. Они получили необходимую медицинскую помощь на месте и не нуждались в госпитализации.

Полицией задержаны трое участников беспорядков.

Вечером 29 апреля в реформистской синагоге в Раанане состоялась "альтернативная" церемония Дня памяти. По информации новостной службы N12, около синагоги собрались десятки правых активистов, которые бросали камни в синагогу и "обстреливали" ее петардами. Несколько человек ворвались в здание синагоги, скандируя: "Смерть террористам!".

Депутат Кнессета от партии "Демократим" Гилад Карив, комментируя инцидент в Раанане, заявил: "Мы вновь увидели уродливое лицо подстрекательства, насилия и ненависти крайне правых".

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 апреля 2025

В Раанане забросали камнями синагогу, в которой проходила церемония Дня памяти с участием арабов