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Израиль

"Вернуть всех немедленно!" – акция близких похищенных у границ сектора Газы

время публикации: 29 августа 2024 г., 11:38 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 11:38
"Вернуть всех немедленно!" – акция близких похищенных у границ сектора Газы
Flash90

Члены семей похищенных террористами израильтян и поддерживающие их борьбу за возвращение заложников провели акцию возле разделительного заграждения: в громкоговорители они призывали своих близких не терять надежду. Сотрудники служб безопасности остановили колонну демонстрантов, не позволив им войти в сектор Газы.

Акция семей похищенных, выступающих за немедленное заключение сделки с террористической организацией ХАМАС, получилась очень эмоциональной: люди плакали, кричали, что они невыносимо соскучились по своим похищенным близким, и требовали немедленно вернуть их домой.

Напомним, акция была объявлена заранее: на фоне продолжающихся переговоров, близкие похищенных пытаются повлиять на все задействованные в переговорах стороны, напоминая о страданиях заложников и беспокойстве их семей. Колонна машин демонстрантов выехала с Площади Похищенных в Тель-Авиве в среду вечером, чтобы утром провести акцию у границ сектора.

Люди вышли из машин с плакатами с изображениями похищенных террористами, в покрашенных красной краской белых майках, на которых также были написаны лозунги с требованием немедленного заключения сделки. Приблизившись к границе, участники демонстрации начали бежать, они пересекли первый забор, и полиция остановила их продвижение, на территорию сектора Газы участники демонстрации не добрались. Сотрудники полиции смогли уговорить участников акции прекратить штурм границы, после чего те отправились в кибуц Ницаним.

Израиль
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