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Израиль

Умер мужчина, которого тяжело ранили в Герцлии

время публикации: 29 августа 2024 г., 09:27 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 09:27
Умер мужчина, которого тяжело ранили в Герцлии
Пресс-служба полиции Израиля

Утром 29 августа в больнице умер мужчина примерно 40 лет, вечером 26 августа тяжело раненый в Герцлии в результате нападения с применением огнестрельного оружия.

Полиция расследует убийство.

Нападение было совершено на улице Игаэль Ядин в Герцлии. Первоначально состояние состояние раненого оценивалось медиками как средней тяжести, однако впоследствии раненому стало хуже, и через несколько дней он скончался.

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