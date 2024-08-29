Умер мужчина, которого тяжело ранили в Герцлии
время публикации: 29 августа 2024 г., 09:27 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 09:27
Утром 29 августа в больнице умер мужчина примерно 40 лет, вечером 26 августа тяжело раненый в Герцлии в результате нападения с применением огнестрельного оружия.
Полиция расследует убийство.
Нападение было совершено на улице Игаэль Ядин в Герцлии. Первоначально состояние состояние раненого оценивалось медиками как средней тяжести, однако впоследствии раненому стало хуже, и через несколько дней он скончался.
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