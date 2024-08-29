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Израиль

Владелица компании по уборке подозревается в подделке документов для палестинских нелегалов

время публикации: 29 августа 2024 г., 17:02 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 17:02
Владелица компании по уборке подозревается в подделке документов для палестинских нелегалов
Atia Mohammed/Flash90

Сотрудники полиции Центрального округа арестовали жительницу Кфар-Касема, владелицу компании по уборке, по подозрению в предоставлении работы палестинским нелегалам и изготовлении для них фальшивых израильских удостоверений личности.

Около двух недель назад в Рош а-Аине были арестованы двое палестинцев из арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии по подозрению в нелегальном пребывании в Израиле. Они приехали в Рош а-Аин на работу, и предъявили работодателю удостоверения личности, в которых было сказано, что они граждане Израиля, проживающие в Кфар-Касеме.

Работодатель заподозрил, что удостоверения личности поддельные, обратился в полицию, которая подтвердила его подозрения. Нелегалы были арестованы, им были предъявлены обвинения. В ходе расследования выяснилось, что они были наняты через подрядческую компанию по уборке, принадлежащую 50-летней жительнице Кфар-Касема.

Подозреваемая платила нелегалам по 200 шекелей за рабочий день, при этом она изготавливала для них поддельные удостоверения личности, чтобы они могли выдавать себя клиентам за израильтян.

Владелица компании по уборке была арестована, суд несколько раз продлевал ее содержания под стражей в соответствии с потребностями следствия. В четверг, 29 августа, прокуратура представила против нее обвинительное заключение: женщина обвиняется в предоставлении работы нелегалам и в подделке документов.

Израиль
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