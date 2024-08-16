13 канал: наблюдательницы из Иудеи и Самарии рассказывают о систематическом бездействии командиров

Демобилизовавшиеся наблюдательницы ЦАХАЛа, служившие в Иудее и Самарии в период с 2019 по 2021 год, а затем выполнявшие ту же службу в резерве, рассказали в репортаже Ишая Пората (новостная служба 13 канала ИТВ), как они ежедневно докладывали командирам о сотнях и даже тысячах палестинцев, каждую ночь пересекающих разделительное заграждение – без досмотров, без разрешений и без какого-либо контроля, и ЦАХАЛ бездействовал. "Седьмое октября произошло не внезапно", – подчеркивают девушки.

Наблюдательницы, беседующие с репортером, указывают на деревни, из которых проникают нелегалы, и подчеркивают, что речь идет о крайне неспокойной территории. Военнослужащие сосредоточены на охране поселков, расположенных внутри разделительного заграждения, и сам забор безопасности остается неохваченным, когда палестинцы группами подходят к нему, пересекают границу через прорванные бреши или перелезают поверху – никто ничего не делает.

Девушки упоминают теракты, которые совершили те самые палестинские нелегалы, за перемещением которых они наблюдали и о перемещении которых докладывали – и признают, что бездействие командиров оставило очень неприятный след в их памяти, наблюдательницы чувствуют свою ответственность за ранения и гибель людей, и огорчаются, что они не смогли сделать что-то сверх своих полномочий. Единственный приказ, который есть у "тацпитаниот" – считать количество перешедших через границу, а это количество, по их словам, достигало 6000 палестинцев в день. Без досмотра. Без установления личности. Без контроля. А ведь это лишь одна брешь – тогда как в заборе их множество.

Девушки подчеркивают, что бездействие в отношении пересечений границы – это, по сути, концепция, и эта концепция полностью дискредитирует разделительное заграждение как какую-то защиту. Каждый день они наблюдали и докладывали, что палестинцы толпами пересекают границу, и получали в ответ бездействие командиров. "При таком подходе забор ничего не стоит", – заявляют они.

Когда девушки смотрели хронику захвата наблюдательниц на базе Нахаль-Оз, они прекрасно осознавали, что то же самое могло произойти и с ними: наблюдательные пункты, в которых служат "тацпитаниот", находятся на расстоянии до километра от палестинских деревень, на расстоянии нескольких сотен метров от разделительного заграждения, через которое каждый день проходили тысячи палестинцев. Наблюдательницы подчеркивают: когда они говорили, что речь идет о чем-то чрезвычайном, командиры отвечали им – не забивай голову, твое дело наблюдать.

После 7 октября наблюдение было усилено, но насколько серьезно? В репортаже указано, что армия оценивает количество проникающих через бреши в разделительном заграждении примерно в 1000 человек в день, и примерно 40 тысяч палестинцев в настоящее время нелегально находятся на территории Израиля.

В ЦАХАЛе в ответ на репортаж подчеркнули, что наблюдательницы работают в тесном сотрудничестве с размещенными на местах частями, и участвуют в принятии решений по каждому случаю.