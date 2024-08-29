Фархан аль-Кади рассказал о смерти в плену Арье Зальмановича

Фархан аль-Кади, освобожденный из плена ХАМАСа, рассказал, что вместе с ним террористы держали Арье Зальмановича, о гибели которого в плену стало известно в декабре.

86-летний Зальманович был похищен из кибуца Нир-Оз. Какое-то время Зальманович и аль-Кади находились вместе в одном из домов в Газе. После смерти Зальмановича аль-Кади перевели в туннель.

После освобождения и возвращения в Израиль Фархан аль-Кади связался с сыном Зальмановича и рассказал подробности о смерти Арье. По словам аль-Кади, Арье, который был лишен доступа к необходимым для него лекарствам, умирал долго и мучительно. Все это время Фархан за ним ухаживал, но без медицинского вмешательства помочь Зельмановичу было нельзя.

Арье Зальманович был одним из основателей кибуца Нир-Оз, фермером, специалистом по выращиванию пшеницы. Террористы похитили его из дома 7 октября. Зальманович был самым старшим из всех похищенных ХАМАСом израильтян.