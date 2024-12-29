Эдраи опубликовал предупреждение для жителей сектора Газы

Глава арабского отдела пресс-службы Армии обороны Израиля полковник Авихай Эдраи призвал немедленно эвакуироваться жителей районов сектора Газы, откуда ведется ракетный обстрел израильской территории.

Свое сообщение он проиллюстрировал картой сектора Газы, разбитой на квадраты. Приказ о немедленной эвакуации относится к квадратам D1 и D3 – жителям районов Ан-Наср, аль-Ауда, Аль-Мурабитин.

"Это предварительное предупреждение перед атакой, – гласит публикация. – Террористические организации вновь запускают ракеты из этих районов, о чем неоднократно уже сообщалось ранее. Для вашей безопасности немедленно переместитесь в укрытия в центре города Газа".