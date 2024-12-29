x
29 декабря 2024
|
последняя новость: 18:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 декабря 2024
|
29 декабря 2024
|
последняя новость: 18:54
29 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Эдраи опубликовал предупреждение для жителей сектора Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 29 декабря 2024 г., 18:13 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 18:13
Эдраи опубликовал предупреждение для жителей сектора Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава арабского отдела пресс-службы Армии обороны Израиля полковник Авихай Эдраи призвал немедленно эвакуироваться жителей районов сектора Газы, откуда ведется ракетный обстрел израильской территории.

Свое сообщение он проиллюстрировал картой сектора Газы, разбитой на квадраты. Приказ о немедленной эвакуации относится к квадратам D1 и D3 – жителям районов Ан-Наср, аль-Ауда, Аль-Мурабитин.

"Это предварительное предупреждение перед атакой, – гласит публикация. – Террористические организации вновь запускают ракеты из этих районов, о чем неоднократно уже сообщалось ранее. Для вашей безопасности немедленно переместитесь в укрытия в центре города Газа".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 декабря 2024

Очередной обстрел из Газы: пять ракет были запущены в сторону Сдерота
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 декабря 2024

Ракетная тревога прозвучала в Сдероте и окрестностях
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 декабря 2024

ЦАХАЛ: в Газе ликвидированы пусковые установки, из которых накануне был обстрелян Израиль