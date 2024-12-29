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Израиль

Нетаниягу обратился в суд с просьбой отложить слушания по его делу

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 29 декабря 2024 г., 10:38 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 10:38
Нетаниягу обратился в суд с просьбой отложить слушания по его делу
Moti Milrod/POOL

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился в окружной суд Тель-Авива с просьбой отложить запланированные на этой неделе слушания по его делу из-за операции, которая, как ожидается, будет проведена ему сегодня под полным наркозом.

Накануне канцелярия премьер-министра сообщила, что в воскресенье, 29 декабря, Биньямину Нетаниягу предстоит операция по удалению простаты.

Как сообщается, в минувшую среду Нетаниягу прошел обследование в больнице "Адаса", где у него была диагностирована инфекция мочевыводящих путей, возникшая в результате гиперплазии простаты. В течение нескольких дней он получал лечение антибиотиками, что привело к исчезновению инфекции. Теперь премьер-министру предстоит операция.

Израиль
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Биньямину Нетаниягу предстоит операция по удалению простаты