Нетаниягу обратился в суд с просьбой отложить слушания по его делу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился в окружной суд Тель-Авива с просьбой отложить запланированные на этой неделе слушания по его делу из-за операции, которая, как ожидается, будет проведена ему сегодня под полным наркозом.

Накануне канцелярия премьер-министра сообщила, что в воскресенье, 29 декабря, Биньямину Нетаниягу предстоит операция по удалению простаты.

Как сообщается, в минувшую среду Нетаниягу прошел обследование в больнице "Адаса", где у него была диагностирована инфекция мочевыводящих путей, возникшая в результате гиперплазии простаты. В течение нескольких дней он получал лечение антибиотиками, что привело к исчезновению инфекции. Теперь премьер-министру предстоит операция.