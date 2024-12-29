Внимание, розыск: пропала 49-летняя Юлия Файфман из Рамат-Гана

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 49-летняя Юлия Файфман из Рамат-Гана. В последний раз ее видели в субботу вечером в районе улицы а-Хашмонаим в Рамат-Гане, после чего от женщины не было вестей.

Приметы пропавшей: рост 160 см, темно-коричневые волосы, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Юлии, просят обратиться в полицию по телефону 100.