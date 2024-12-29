x
29 декабря 2024
|
последняя новость: 16:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 декабря 2024
|
29 декабря 2024
|
последняя новость: 16:02
29 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ярив Левин и Исраэль Кац будут исполнять обязанности премьера во время операции Нетаниягу

Биньямин Нетаниягу
Исраэль Кац
время публикации: 29 декабря 2024 г., 15:19 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 15:19
Ярив Левин и Исраэль Кац будут исполнять обязанности премьера во время операции Нетаниягу
Yonatan Sindel/Flash90

Министр юстиции Ярив Левин будет исполняющим обязанности главы правительства во время операции, которую премьер-министр Биньямин Нетаниягу пройдет под общим наркозом в больнице "Адаса".

Министр обороны Исраэль Кац будет временно исполнять обязанности Нетаниягу как председатель кабинета министров, в его полномочиях будет созыв заседания правительства по любому вопросу.

В случае необходимости принятия важных решений в сфере безопасности, их должен будет принимать Ярив Левин после того, как поставит в известность Исраэля Каца. Получать отчеты о ситуации в сфере безопасности также будет министр юстиции Ярив Левин.

Накануне канцелярия премьер-министра сообщила, что в воскресенье, 29 декабря, Биньямину Нетаниягу предстоит операция по удалению простаты. В связи с этим Нетаниягу обратился в в окружной суд Тель-Авива с просьбой отложить запланированные на этой неделе слушания по его делу из-за операции. Прокуратура эту просьбу утвердила.

Как сообщается, в минувшую среду Нетаниягу прошел обследование в больнице "Адаса", где у него была диагностирована инфекция мочевыводящих путей, возникшая в результате гиперплазии простаты. В течение нескольких дней он получал лечение антибиотиками, что привело к исчезновению инфекции. Теперь премьер-министру предстоит операция.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 декабря 2024

Нетаниягу обратился в суд с просьбой отложить слушания по его делу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 декабря 2024

Биньямину Нетаниягу предстоит операция по удалению простаты
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 апреля 2024

Глава правительства Биньямин Нетаниягу проведет в больнице еще один день
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 марта 2024

Нетаниягу вечером прибудет в больницу для операции по удалению грыжи, пост премьера займет Левин