ЦАХАЛ нанес точечный удар по группе террористов, обслуживавших ПВО района Шуджаийя

Некоторое время назад ВВС ЦАХАЛа, действуя на основе информации, полученной от военной разведки (АМАН), общей службы безопасности (ШАБАК) и командования Южным округом, нанесли точечный удар по группе террористов ХАМАСа, обслуживавших ПВО района Шуджаийя.

Террористы находились в оперативном штабе, расположенном в здании, которое ранее принадлежало больнице "Аль-Вафа" города Газа, но в настоящее время не функционирует как медицинское учреждение.

Подчеркивается, что перед нанесением удара по террористам ЦАХАЛом было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению.

Это еще один пример систематического нарушения международного права террористической организацией ХАМАС, которая цинично использует гражданские объекты и население в качестве живого щита для своих действий.

Ранее минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщил о "семи погибших в результате нападения Израиля на больницу в городе Газа".