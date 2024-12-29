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Израиль

"Аль-Ахбар": ЦАХАЛ предостерег силы UNIFIL от маршрута через деревню Тайбэ

Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 29 декабря 2024 г., 11:53 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 11:53
"Аль-Ахбар": ЦАХАЛ предостерег силы UNIFIL от маршрута через деревню Тайбэ
AP Photo/Leo Correa

Ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с "Хизбаллой", сообщила, что ЦАХАЛ проинформировал миротворческие силы ООН в Ливане (UNIFIL), что им следует избегать маршрута через деревню Тайбэ на юге Ливана, поскольку это небезопасно.

Накануне то же издание сообщило, что террористическая организация "отправляет послания" сторонам, вовлеченным в перемирие с Израилем.

В "посланиях" говорится, что если силы на ливанском юге не смогут остановить "израильскую агрессию", "Хизбалла" примет меры для "защиты Ливана".

"Аль-Ахбар" выражает опасения, что перемирие с Израилем будет нарушено из-за действий ЦАХАЛа в приграничных деревнях.

Израиль
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