В двух авариях в Хайфе один человек погиб и тяжело травмированы два человека

Две серьезные аварии произошли в Хайфе: на бульваре а-Наси грузовик сбил пешехода, на Дерех Юлиус Симон перевернулся легковой автомобиль.

По словам парамедиков, мужчине, сбитому грузовиком, примерно 65 лет. Он был доставлен в больницу РАМБАМ в бессознательном состоянии с тяжелыми травмами. Медики оценивают полученные им травмы как тяжелые.

В перевернувшемся автомобиле находились двое мужчин, один из которых погиб на месте, другой в тяжелом состоянии доставлен в полицию.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварий.