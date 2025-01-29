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Израиль

Разрешено к публикации: в аварии возле поселка Гитит пострадали двое военнослужащих

Пресс-служба ЦАХАЛа
ДТП
время публикации: 29 января 2025 г., 22:01 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 22:01
Разрешено к публикации: в аварии возле поселка Гитит пострадали двое военнослужащих
Пресс-служба МАДА

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на 507-й трассе, в зоне ответственности бригады "Бекаа", перевернулся грузовик ЦАХАЛа. Причины аварии расследуются.

В результате этого ДТП тяжелые травмы получил резервист и военнослужащая бригады "Бислах". Пострадавшие доставлены в больницу, их семьи уведомлены.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 января 2025

Двое пострадавших в результате ДТП возле поселка Гитит