Разрешено к публикации: в аварии возле поселка Гитит пострадали двое военнослужащих
время публикации: 29 января 2025 г., 22:01 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 22:01
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на 507-й трассе, в зоне ответственности бригады "Бекаа", перевернулся грузовик ЦАХАЛа. Причины аварии расследуются.
В результате этого ДТП тяжелые травмы получил резервист и военнослужащая бригады "Бислах". Пострадавшие доставлены в больницу, их семьи уведомлены.
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