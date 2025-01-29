Разрешено к публикации: в аварии возле поселка Гитит пострадали двое военнослужащих

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на 507-й трассе, в зоне ответственности бригады "Бекаа", перевернулся грузовик ЦАХАЛа. Причины аварии расследуются.

В результате этого ДТП тяжелые травмы получил резервист и военнослужащая бригады "Бислах". Пострадавшие доставлены в больницу, их семьи уведомлены.