Шесть больниц подготовились к принятию заложников, освобождаемых завтра из плена ХАМАСа

Министерство здравоохранения сообщило, что шесть больниц подготовились к приему возвращающихся из плена ХАМАСа: "Ихилов", "Шиба", "Асаф а-Рофе", "Бейлинсон", а также больницы "Барзилай" и "Сорока" – для оказания экстренной помощи при необходимости.

Медицинский персонал больниц готов к приему вернувшихся из плена и сделает все необходимое для оказания им медицинской, психологической или любой другой помощи.

При этом минздрав обратился к гражданам с просьбой уважать частную жизнь освобожденных и их семей. "Соблюдение конфиденциальности – важное условие для успешного восстановления и возвращения освобожденных к нормальной жизни", – говорится в сообщении.