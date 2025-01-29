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Израиль

Шесть больниц подготовились к принятию заложников, освобождаемых завтра из плена ХАМАСа

Заложники
Больницы
время публикации: 29 января 2025 г., 21:44 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 21:44
Шесть больниц подготовились к принятию заложников, освобождаемых завтра из плена ХАМАСа
Flash90

Министерство здравоохранения сообщило, что шесть больниц подготовились к приему возвращающихся из плена ХАМАСа: "Ихилов", "Шиба", "Асаф а-Рофе", "Бейлинсон", а также больницы "Барзилай" и "Сорока" – для оказания экстренной помощи при необходимости.

Медицинский персонал больниц готов к приему вернувшихся из плена и сделает все необходимое для оказания им медицинской, психологической или любой другой помощи.

При этом минздрав обратился к гражданам с просьбой уважать частную жизнь освобожденных и их семей. "Соблюдение конфиденциальности – важное условие для успешного восстановления и возвращения освобожденных к нормальной жизни", – говорится в сообщении.

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